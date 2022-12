Noodbevel in Schilderswijk na nieuwe stunt Marokko, ME grijpt in

De politie roept aanwezigen in de omgeving van de Vaillantlaan op te vertrekken. Zijstraten van de Vaillantlaan zijn afgesloten. De ME vormde daar een linie. Mensen werden richting station Hollands Spoor gedreven met politie en honden. Volgens omstanders wordt met vuurwerk naar de ME gegooid. De politie heeft twintig tot veertig mensen tot de hoek van de Vaillantlaan en de Parallelweg gedreven. De marechaussee is ook aanwezig.

Er is een noodbevel afgekondigd. Dat houdt in dat personen die weigeren gehoor te geven aan de aanwijzingen van de politie, kunnen worden aangehouden. In een van de zijstraten van de Parallelweg voerde de politie om 19.22 uur een volgende charge uit door de straat in te rennen.

Er was begin van de avond al snel bijna geen doorkomen meer aan in de wijk waar de autoriteiten op scherp stonden uit angst voor nieuwe rellen. In voorgaande duels sloeg de feestvreugde om in rellen en het belagen van de politie. Om die reden was de doorgaande Hoefkade in de wijk waar veel Marokkanen wonen, al afgesloten, net als de Vaillantlaan.

„Niemand houdt ons nog tegen”, zegt een uitzinnige Anouar bij een kapsalon aan de Parallelweg waar mensen met een grote rode vlag zwaaien naar voorbijtoeterende auto’s. „Wij doen wat jullie Hollanders nooit lukt.” Hij is er vast van overtuigd dat ’zijn’ land de wereldtitel pakt. „Wie zou ons moeten stoppen dan?” Een automobilist die met een Palestijnse vlag zwaait, wil niks zeggen. „Dit is ons feestje. Wegwezen hier.”

De gemeente had vooraf al laten weten de situatie scherp in de gaten te houden. Naast politie, die zichtbaar en onzichtbaar in de wijk was, hadden ook jongerenwerkers en buurtvaders een belangrijke rol. Het was afgeraden om te snel in te grijpen omdat daarmee de agressie alleen maar sneller kon toenemen.

Amsterdam

Ook in andere steden is het zaterdagavond op straat druk. Op het Mercatorplein in Amsterdam renden ongeveer honderd voetbalsupporters na het eindsignaal het plein op om met vlaggen te zwaaien naar toeterende auto’s en scooters die voorbijrijden. De politie heeft meerdere voetbalsupporters aangehouden voor het afsteken van zwaar vuurwerk. „Over het algemeen is sprake van een goede sfeer, maar er zijn ook plekken in de stad waar zwaar vuurwerk wordt afgestoken en dat scharen we niet onder de goede sfeer”, zegt een politiewoordvoerster.

„Het wordt wel wat onrustiger”, aldus de politiewoordvoerster. „Ook in Amsterdam-Oost en bijvoorbeeld in Uithoorn zijn veel mensen op de been.”

Marokkaanse voetbalsupporters vieren de 1-0 winst van het Marokkaanse voetbalelftal op het Mercatorplein in Amsterdam. Ⓒ ANP / ANP

Bij het Mercatorplein komen weer veel mensen samen en wordt flink feestgevierd. Ⓒ vln

In theater De Meervaart in Amsterdam waren ongeveer 650 voetbalsupporters bijeen om de wedstrijd te bekijken. Ook daar werd de winst uitbundig gevierd, met gejuich en gezang.

Rotterdam

Op het Kruisplein in Rotterdam staan ook behoorlijk wat supporters van het Marokkaanse elftal. Jongeren op scooters rijden langs met Marokkaanse vlaggen en er wordt vuurwerk afgestoken. Het verkeer staat vast, auto’s toeteren en bestuurders hangen filmend uit het raam. Overal lopen mensen met Marokkaanse vlaggen.

In Utrecht, onder meer in de wijken Lombok Kanaleneiland en Rivierenwijk en Overvecht, is getoeter en vuurwerk te horen. Ook in Leiden rijden veel auto’s toeterend rond, net als in Amersfoort, Roermond, Enschede, Arnhem, Den Bosch en andere steden.

In de Roermondse wijk Donderberg wordt de overwinning uitbundig gevierd. Ⓒ orange media

Eerdere wedstrijden liepen na feestelijkheden op straat uit de hand nadat er vuurwerk naar agenten en hulpverleners werd gegooid. „Marokko wint en is door naar de halve finale van het WK. We gaan uit van een goede sfeer en we verzoeken iedereen die de straat op gaat rekening te houden met de mede Amsterdammer. Tegen het plegen van strafbare feiten wordt opgetreden”, meldt de Amsterdamse politie.