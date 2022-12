Tientallen aanhoudingen na ’viering’ Marokkaanse voetbalstunt

In meerdere steden werden mensen aangehouden tijdens ongeregeldheden na de overwinning van Marokko op Portugal in de kwartfinale van het WK voetbal. De politie in Rotterdam hield veertien mensen aan en in Amsterdam zijn dertien arrestaties verricht. In Den Haag waren het er vier, net als in Utrecht.

Even na zes uur zaterdagavond veranderde de Haagse Schilderswijk, niet voor het eerst dit WK, in een grote chaos. Toeterende en scheurende auto’s, enkele harde explosies en vooral heel veel rode vlaggen nadat Marokko zaterdag opnieuw stuntte en ten koste van Portugal de halve finale behaalde. Rond half acht werd er een noodbevel afgekondigd rond de Vaillantlaan, waarbij de ME ingreep. In Amsterdam gold een noodbevel voor de straat Tussen Meer in Amsterdam-Osdorp, er zijn meerdere aanhoudingen verricht en de oproerpolitie moest aanrukken, net als in Rotterdam en Utrecht.

De politie riep aanwezigen in de omgeving van de Vaillantlaan op te vertrekken. Zijstraten van de Vaillantlaan werden afgesloten. De ME vormde daar een linie. Mensen werden richting station Hollands Spoor gedreven met politie en honden. Volgens omstanders werd met vuurwerk naar de ME gegooid. Ook is de spiegel van een politiewagen vernield. De politie heeft twintig tot veertig mensen tot de hoek van de Vaillantlaan en de Parallelweg gedreven. De marechaussee was ook aanwezig. In Den Haag heeft de politie vier mensen aangehouden.

Er werd een noodbevel afgekondigd. Dat houdt in dat personen die weigeren gehoor te geven aan de aanwijzingen van de politie, kunnen worden aangehouden. In een van de zijstraten van de Parallelweg voerde de politie om 19.22 uur een volgende charge uit door de straat in te rennen.

Er was begin van de avond al snel bijna geen doorkomen meer aan in de wijk waar de autoriteiten op scherp stonden uit angst voor nieuwe rellen. In voorgaande duels sloeg de feestvreugde om in rellen en het belagen van de politie. Om die reden was de doorgaande Hoefkade in de wijk waar veel Marokkanen wonen, al afgesloten, net als de Vaillantlaan. Rond 22.45 uur stelt de politie dat het weer rustig lijkt te zijn rondom de Vaillantlaan.

’Wie zou ons moeten stoppen?’

„Niemand houdt ons nog tegen”, zegt een uitzinnige Anouar bij een kapsalon aan de Parallelweg waar mensen met een grote rode vlag zwaaien naar voorbijtoeterende auto’s. „Wij doen wat jullie Hollanders nooit lukt.” Hij is er vast van overtuigd dat ’zijn’ land de wereldtitel pakt. „Wie zou ons moeten stoppen dan?” Een automobilist die met een Palestijnse vlag zwaait, wil niks zeggen. „Dit is ons feestje. Wegwezen hier.” Ook worden uit auto’s groene vlaggen van Saoedi-Arabië gehouden en de blauw-geel-groen-rode Berberse vlag.

De gemeente had vooraf al laten weten de situatie scherp in de gaten te houden. Naast politie, die zichtbaar en onzichtbaar in de wijk was, hadden ook jongerenwerkers en buurtvaders een belangrijke rol. Het was afgeraden om te snel in te grijpen omdat daarmee de agressie alleen maar sneller kon toenemen.

Amsterdam

Ook in Amsterdam wilde de politie dat iedereen weggaat uit de straat Tussen Meer in Amsterdam-Osdorp. Volgens een fotograaf haalde de politie een waterkanon van stal. Er werd een noodbevel afgekondigd. Volgens een bewoner blokkeerde de politie de grote ingang op Tussen Meer richting Osdorpplein. „Alleen het effect is vooralsnog maar half, omdat veel toeterende auto’s via de niet-afgesloten zijstraatjes alsnog Tussen Meer op komen. De rust keert dus slechts heel langzaam terug. Het echte knallen met vuurwerk is inmiddels wel voorbij.”

De ME in actie in Amsterdam. Ⓒ intervisual studios

Er is een noodbevel afgegeven voor Tussen Meer in Amsterdam-Osdorp nadat daar zwaar vuurwerk is afgestoken. Ⓒ intervisual studios

Op het Mercatorplein in Amsterdam renden ongeveer honderd voetbalsupporters na het eindsignaal het plein op om met vlaggen te zwaaien naar toeterende auto’s en scooters die voorbijrijden. De politie heeft meerdere voetbalsupporters aangehouden voor het afsteken van zwaar vuurwerk. „Over het algemeen is sprake van een goede sfeer, maar er zijn ook plekken in de stad waar zwaar vuurwerk wordt afgestoken en dat scharen we niet onder de goede sfeer”, zegt een politiewoordvoerster.

Volgens de politie bevond zich onder de grote groep feestende voetbalsupporters een kleine groep relschoppers „die het hebben verpest voor hun mede-Amsterdammers”. Er werd met zwaar vuurwerk gegooid, op auto's gedanst en met stenen naar de politie gegooid. „Dit heeft niets meer te maken met het vieren van een feestje”, aldus de politie die niet uitsluit dat er nog meer aanhoudingen volgen.

Marokkaanse voetbalsupporters vieren de 1-0 winst van het Marokkaanse voetbalelftal op het Mercatorplein in Amsterdam. Ⓒ ANP / ANP

Bij het Mercatorplein komen weer veel mensen samen en wordt flink feestgevierd. Ⓒ vln

In theater De Meervaart in Amsterdam waren ongeveer 650 voetbalsupporters bijeen om de wedstrijd te bekijken. Ook daar werd de winst uitbundig gevierd, met gejuich en gezang.

Rotterdam

De ME besloot zaterdagavond in Rotterdam in de omgeving van het Kruisplein om in te grijpen. Onder meer met politiepaarden werd de resterende menigte uiteengedreven. De politie in Rotterdam heeft veertien aanhoudingen verricht, onder meer voor het afsteken van zwaar vuurwerk.

Tegen 22.00 uur zaterdagavond gaf de ME de laatste groepjes overlastgevers de opdracht om te vertrekken en werd de kruising ’s-Gravendijkwal en Eerste Middellandstraat leeg geveegd. Eerder op de avond dreven de mobiele eenheid en agenten met honden een groep op naar het einde van de West Kruiskade en de kruising met de ’s-Gravendijkwal. Enkele honderden mensen stonden op de kruising in het centrum. De politie werd vanaf het kruispunt bekogeld met stenen.

Op Twitter spreekt de politie van een aantal incidenten waarbij zwaar vuurwerk is afgestoken. Nadat er een periode was gefeest, verzocht de politie de aanwezigen naar huis te gaan, een oproep waar de meesten gehoor aan gaven. Een groepje dat zorgde voor overlast weigerde echter te vertrekken, reden voor de ME om het plein schoon te vegen.

Utrecht

De ME is zaterdagavond ingezet op het Moskeeplein in de Utrechtse wijk Lombok nadat daar onrust was ontstaan, meldt de politie. Vier raddraaiers zijn opgepakt. Volgens de politie begon de avond feestelijk, maar werd het later „helaas grimmiger.” De ME is ingezet omdat rond het Moskeeplein dingen werden vernield, er zwaar vuurwerk werd gegooid en mensen agressief waren tegen de politie, waardoor een gevaarlijke situatie ontstond.

Ook in Leiden reden veel auto’s toeterend rond, net als in Amersfoort, Roermond, Enschede, Arnhem, Den Bosch en andere steden. Eerdere wedstrijden liepen na feestelijkheden op straat uit de hand nadat er vuurwerk naar agenten en hulpverleners werd gegooid.

In de Roermondse wijk Donderberg wordt de overwinning uitbundig gevierd. Ⓒ orange media

Politievakbond ACP zegt teleurgesteld te zijn over „weer een avond vol geweld.” „Onze politiemensen zijn weer in grote getallen (met spoed) ingezet op diverse plekken in het land. Ongekende druk op #politie, waarvan de maatschappij nog weken last heeft. Kom allemaal weer veilig thuis!”, twittert de politiebond.

Brussel

De Marokkaanse feestvreugde is ook in Brussel uitgelopen op rellen. De politie moest traangas en een waterkanon inzetten toen relschoppers vernielingen pleegden en met stenen en vuurwerk gooiden, melden Belgische media.

De politie zette veel manschappen in om relschoppers en feestende supporters te verdrijven. Buurtbewoners en jeugdwerkers waren aanwezig om de gemoederen tot bedaren te brengen. Metrostations waren uit voorzorg gesloten. Rond 20.00 uur was de ergste onrust voorbij, al bleef er veel politie op straat.

Dinsdag liepen feestelijkheden na de overwinning van Marokko op Spanje ook al uit de hand, net als na de eerdere WK-wedstrijd tussen België en Marokko.

