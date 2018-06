Europol voorziet meer aanslagen

Het is aannemelijk dat terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) meer aanslagen gaat plegen, aldus Wainwright. Hij noemde de aanslagen in Parijs "duidelijk een meer bedreigende vorm van terrorisme" dan die met één enkele dader, verwijzend naar eerdere aanvallen van mensen die door IS zijn geïnspireerd.

De politiechef noemde de aanslagen in Parijs een duidelijk signaal dat IS zijn terreuracties internationaliseert. "We hebben te maken met een zeer serieuze en vastberaden terreurorganisatie die nu actief is in de Europese straten. Dit is de ernstigste terrorismedreiging die Europa in tien jaar heeft meegemaakt."