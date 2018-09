Bibi, waarom?

'Rick en Rein wisten het wel', zei ze, 'ze hebben geholpen met verhuizen. En Ryan en Tjeerd…', mompelde ze er achteraan. Verbijsterd liet Nick de handdoek zakken. 'Dus eigenlijk wist iedereen het, behalve ik', zei hij zachtjes. 'Waarom Bibi?' Ze zuchtte diep en liet zich op de bank vallen. 'Thomas wist het ook niet', zei ze.

Stom Beest

Nick keek haar gepijnigd aan. 'Het kan misschien stom klinken', zei hij, 'maar wat heb ik in hemelsnaam gemeen met Thomas. Ik heb je toch nooit laten zitten. We waren gewoon vrienden. Echt Bips, ik snap er helemaal niks van. Waarom mocht ik niet weten dat je van plan was weg te gaan. En wanneer heb je dat eigenlijk besloten? Wist je dit al voor dat weekendje Parijs? Ik heb nota bene voor dat stomme beest van je gezorgd.' Hij wierp een snelle blik op het hok van Cornelia Desdemonda. 'Sorry', zei hij, 'ik vind je niet stom CeeDee. Ik ben gewoon boos op Bibi.' Alsof ze hem begreep piepte de cavia even geruststellend. 'We waren toch vrienden', mompelde Nick nog een keer alsof hij zichzelf ervan probeerde te overtuigen dat hij zich daar in ieder geval niet in had vergist.

Wat bedoel je Bibi?

'Dat was juist het probleem', zei Bibi zo zacht dat Nick eerst dacht dat hij haar niet goed had verstaan. 'Wat bedoel je daarmee?', zei hij toen. 'Niks', zei Bibi terwijl ze opstond. 'Ik ga koffie zetten. Wil jij ook?' Ze liep naar de kleine pantry. In één stap stond hij naast haar. 'Bibi, wat bedoelde je daarmee', vroeg hij nog een keer. 'Of je ook koffie wilde' zei ze, 'dat bedoelde ik. Ik vroeg of je ook koffie wilde'. Ze graaide in het wilde weg naar de koffiebus en stootte daarmee de fles olijfolie om. De groene vloeistof droop langs de keukenkastjes over de vloer en vormde een vettig plasje rondom haar voeten.

Eén oplossing

Er zat niks anders op, realiseerde ze zich. Als je de gebeurtenissen van de dag bij elkaar optelde: de lange vermoeiende wandeling van het dorpscentrum naar haar stomme huisje, de regen, de sleutel die vergeten was, de onzachte landing tegen het toilet en dan nu ook nog een woedende Nick en een keukenvloer die spiegelglad was van de olie. Dan was er uiteindelijk alleen nog maar één oplossing. Beheerst zette ze de koffiepot op het kleine stukje aanrecht. 'Heb je een momentje', vroeg ze Nick. Rustig ging ze op de grond zitten en begon toen heel hard te huilen.'