Scholen direct na zomervakantie weer broeinest coronavirus

In Utrecht, waar kinderen hun eerste schoolweek na de zomervakantie erop hebben zitten, worden dagelijks tien tot vijftien klassen naar huis gestuurd vanwege positieve testen, vertelt een woordvoerster van de GGD. Het beeld is vergelijkbaar in de regio Haaglanden, die eveneens deel uitmaakt van de regio Midden. Dit deel van het land begon vorige week aan het nieuwe schooljaar. In Den Haag en omstreken werden in die eerste week 34 basisschoolklassen naar huis gestuurd, laat de GGD daar weten. Dat aantal moet volgens een woordvoerster wel met een slag om de arm worden bekeken. „Er is een grijs gebied. Zo melden misschien niet alle scholen zich.”

In Hollands Midden, de regio van Leiden en omstreken, telde de GGD tot nog toe op twintig scholen besmettingen. In totaal moesten leerlingen van 27 klassen daar in quarantaine. Van grote clusters is daar overigens nog geen sprake, voegt een woordvoerster van de gezondheidsdienst eraan toe.

Afname totale aantal

Uit de wekelijkse rapportage van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat het aantal coronagevallen onder kinderen flink is gestegen, terwijl het totale aantal besmettingen in het land vrijwel gelijk bleef ten opzichte van een week eerder. De toename is het sterkst in de leeftijdscategorie van 5 tot en met 9 jaar. In die categorie werden afgelopen week 1708 besmettingen gemeld, ruim de helft (56 procent) meer dan een week eerder. In de groep van 10 tot en met 14 jaar testten 2075 kinderen positief, een toename van 42 procent. Onder de allerjongsten, van 0 tot en met 4 jaar, nam het aantal geconstateerde coronagevallen met 19 procent toe tot 571.

Scholen in de regio Noord zijn al een week langer geopend. In de kop van Noord-Holland zijn sindsdien ongeveer veertig klassen in het basisonderwijs in quarantaine geweest. GGD Fryslân laat weten dat daar tot dusver 383 besmettingen zijn gemeld, verdeeld over 107 scholen in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo. „Maar de basisscholen springen er echt uit”, aldus een woordvoerder. In Drenthe is het aantal clusters op basis- en middelbare scholen vorige week gestegen van 3 naar 21.

Onder pubers van 15 tot en met 19 jaar nam het aantal besmettingen afgelopen week juist af. Het RIVM noteerde afgelopen week 1617 gevallen in deze leeftijdsgroep. Dat is een daling van 19 procent ten opzichte van de week daarvoor. Een voor de hand liggende verklaring voor het verschil met jongere kinderen is dat jongeren vanaf 12 jaar in aanmerking komen voor vaccinatie tegen het coronavirus.