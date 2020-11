Als Trump blijft zitten: ’Manieren genoeg om indringers uit Witte Huis te zetten’

Donald Trump in het Witte Huis. Ⓒ Bloomberg

Washington DC President Trump wil voorlopig niet van opgeven weten. Tijdens de verkiezingsnacht riep hij al de overwinning uit, en daar blijft hij bij, ook al lijkt een overwinning steeds verder weg. In het verleden wilde Trump al geen duidelijke toezegging doen of hij vreedzaam het Witte Huis zou verlaten bij een verlies. Maar of Trump nu wil of niet, de raderen draaien al. Achter de schermen wordt al hard gewerkt aan een machtsoverdracht.