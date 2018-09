Subaru Impreza Concept nu ook met kont

De Impreza sedan gaat in de Verenigde Staten in productie. Volgend jaar zal de Amerikaanse Subaru-fabriek de bouw van de Impreza starten. Daarvoor wordt nu al de faciliteit verbouwd en uitgebreid. De Japanners werken naar een productiecapaciteit van 300.000 auto's. De Impreza zal echter niet in een dergelijk groot volume in de VS worden gemaakt. Uit de fabriek komt tevens een zevenpersoons crossover te rollen die exclusief voor de Amerikaanse markt wordt ontwikkeld.

Korter maar breder

De Impreza sedan concept is met een lengte van 4,56 meter een volle twee centimeters korter dan voorheen. De breedte komt tot 1,88 meter, wat betekent dat de sedan liefst 14 cm breder is dan het bestaande type. De hoogte neemt met een centimeter af tot 1,46 meter. Wat er van het studiemodel met zijn dynamische uitstraling in productietrim overblijft, is de vraag. Subaru is een ster in het presenteren van spectaculair uitziende studiemodellen, waar vervolgens in de definitieve vorm niets van over is gebleven.

Nederland

De nieuwe Impreza komt volgend jaar op de markt. Vermoedelijk arriveert het model pas in 2017 op de Europese markt. De huidige Impreza wordt momenteel niet in Nederland verkocht, uitgezonderd het WRX STI-topmodel.