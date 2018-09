Uw mooiste herinneringen aan Parijs

Na de gebeurtenissen van vorige week werd mij gevraagd een ode aan Parijs in deze krant te schrijven. Dat viel nog helemaal niet mee, want waar moet je beginnen? Parijs is een zo overweldigende overvloed aan indrukken, aan belevenissen en onverwachte hoekjes, aan heerlijke restaurants en monumentale gebouwen.

En dus weet ik zeker dat verwoede citytrippers, na een kleine aarzeling, weer in vliegtuig, de trein of de auto zullen stappen om een paar dagen in de lichtstad door te brengen. Voor mij was het ooit de eerste buitenlandse-trip-met-vriend. Samen op een krullerig hotelkamertje dat zo klein was dat de wc-deur alleen open kon als je het bed opzij schoof. Kan geen Ritz-Carlton tegenop.

Romantiek, daar is Parijs de stad bij uitstek voor. Op een brug over de Seine staan of hand in hand op de trappen van de Notre Dame zitten. Die beelden stijgen uit boven de inktzwarte daden van terreur en geven de stad de eer die het verdient. En dus ben ik benieuwd naar uw belevenissen en herinneringen aan deze heel bijzondere plek.

Bent u er ooit op huwelijksreis geweest misschien? Hebt u er als au-pair gewerkt of wellicht ooit treurig dagenlang alleen doorgebracht, verlangend naar huis? Kent u Parijs alleen van op doorreis zijn, bent u misschien nooit verder geweest dan de beruchte periferique of hebt u er misschien wel uw grote liefde ontmoet?

Mailen mag op checkpoint@telegraaf.nl