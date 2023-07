Premium Het beste van De Telegraaf

Jacht op zomerstorm Poly Stormjagers doken midden in natuurgeweld: ’Het was levensgevaarlijk buiten’

Door Koen van Eijk Kopieer naar clipboard

Stormchasers Philippe Schambergen (l.) en Wouter van Bernebeek. Ⓒ Jean-Pierre Jans

UITGEEST - Gefascineerd door extreem weer jagen stormchasers achter de storm aan. De zwaarste zomerstorm ooit gemeten bracht Philippe Schambergen (25) en Wouter van Bernebeek (31) via Urk in Flevoland naar Uitgeest in Noord-Holland.