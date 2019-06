VN-chef wil onderzoek naar aanvallen tankers

Ⓒ Reuters

NEW YORK - Secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties wil een onafhankelijk onderzoek naar de kennelijke aanvallen op twee tankschepen in de Golf van Oman donderdag. Guterres bood aan te bemiddelen tussen de partijen die ruziën over het incident. De VS geven Iran de schuld van de aanvallen. Teheran ontkent erachter te zitten.