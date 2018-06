Irak bevestigt herovering heel Oost-Mosul

Vorige week had een Iraakse legerofficier al gezegd dat IS uit alle wijken in het oostelijke deel van de stad Mosul is verdreven. Van officiële zijde werd dat nog niet bevestigd. Het westelijke deel van Mosul is al langer onder controle van het regeringsleger

Het Iraakse leger begon in oktober aan het offensief tegen Mosul. Daarbij kreeg het onder meer steun van Koerdische en sjiitische milities.

Mosul werd in juni 2014 door de extremisten van IS ingenomen. Het was de laatste grootste stad die de terreurgroep nog in handen had in Irak.