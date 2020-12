LIVE | Bill Gates doneert kwart miljard voor strijd tegen coronavirus

Bill Gates en zijn vrouw Melinda doneren 250 miljoen dollar, omgerekend rond de 200 miljoen euro, om het coronavirus te bestrijden. Het geld is bedoeld voor het ontwikkelen van goedkope en makkelijk te leveren vaccins en behandelingen.

„We hebben nieuwe medicijnen en meer potentiële vaccins dan we aan het begin van het jaar hadden kunnen verwachten, maar deze innovaties kunnen alleen levens redden als ze verspreid worden over de wereld”, aldus Bill Gates. Het is de grootste donatie van de Gates Foundation tot nu toe. De steenrijke filantroop heeft via zijn stichting al bijna 1,5 miljard euro in de bestrijding van het coronavirus geïnvesteerd.

„Of iedereen beter wordt, hangt af van de daden van wereldleiders en hun toewijding om testen, behandelingen en vaccins te leveren aan de mensen die ze nodig hebben”, zei Melinda Gates. Een deel van de donatie zal worden besteed aan de levering van tests en vaccins in armere landen in Afrika beneden de Sahara en in Zuid-Azië.

Organisaties in de zogeheten People’s Vaccine Alliance, waaronder Oxfam Novib en Amnesty International, waarschuwden woensdag voor een vaccinachterstand in arme landen. Negen op de tien mensen in 69 armere landen dreigen volgend jaar een vaccin tegen het coronavirus mis te lopen. Rijke landen zouden daarentegen zoveel vaccins hebben gereserveerd dat ze hun bevolking na goedkeuring drie keer kunnen inenten.

