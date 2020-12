LIVE | Winkels Rotterdam komende vrijdag niet eerder dicht op koopavond

De winkels in het centrum van Rotterdam worden komende vrijdag niet eerder gesloten om drukte te voorkomen. Burgemeester Ahmed Aboutaleb bevestigde tijdens de bespreking van de evaluatie van het experiment met vervroegde winkelsluitingstijden dat hij hier geen aanvullende maatregelen in neemt.

Om extreme drukte als op Black Friday te voorkomen nam de gemeente Rotterdam vorig weekend maatregelen, die zoals uit de evaluatie blijkt, hebben geholpen. Zo moesten onder meer winkels op vrijdag voortijdig dicht, hanteerden parkeergarages korting in daluren, riep de gemeente op om inkopen eerder op de dag te doen en waren er looproutes. Volgens de woordvoerster van Aboutaleb viel de drukte op vrijdag mee, op zaterdag was het iets drukker dan normaal maar was de drukte net als op vrijdag beheersbaar.

Omdat de sinterklaasdrukte achter de rug is verwacht de gemeente voor komend weekend geen extra drukte. Voor andere komende drukke winkeldagen in december wordt per weekend gekeken of er maatregelen moeten worden genomen.

Gates doneert kwart miljard

Bill Gates en zijn vrouw Melinda doneren 250 miljoen dollar, omgerekend rond de 200 miljoen euro, om het coronavirus te bestrijden. Het geld is bedoeld voor het ontwikkelen van goedkope en makkelijk te leveren vaccins en behandelingen.

„We hebben nieuwe medicijnen en meer potentiële vaccins dan we aan het begin van het jaar hadden kunnen verwachten, maar deze innovaties kunnen alleen levens redden als ze verspreid worden over de wereld”, aldus Bill Gates. Het is de grootste donatie van de Gates Foundation tot nu toe. De steenrijke filantroop heeft via zijn stichting al bijna 1,5 miljard euro in de bestrijding van het coronavirus geïnvesteerd.

„Of iedereen beter wordt, hangt af van de daden van wereldleiders en hun toewijding om testen, behandelingen en vaccins te leveren aan de mensen die ze nodig hebben”, zei Melinda Gates. Een deel van de donatie zal worden besteed aan de levering van tests en vaccins in armere landen in Afrika beneden de Sahara en in Zuid-Azië.

