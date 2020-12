’Iraanse commandant en handlangers omgebracht bij drone-aanval’

Het zou gaan om Muslim Shahdan. Ook drie handlangers kwamen om. Ze zaten in een voertuig met wapens en waren vanuit Irak net de grens van Syrië overgestoken. De auto werd zaterdagavond dan wel zondag aangevallen. Wie er achter de liquidatie zit is nog niet duidelijk.

Het is Israël en de Verenigde Staten een doorn in het oog dat de Iraniërs zich in de oorlogsgebieden schuilhouden en wapens proberen te smokkelen. Het land geldt als een van de grootste terreursponsors in de wereld, bijvoorbeeld in hulp aan terreurbeweging Hezbollah in Libanon.

Wraak

Iran zint nog altijd op wraak voor de liquidatie van Qassem Soleimani in opdracht van de Amerikaanse president Trump, nu bijna een jaar geleden. Soleimani (inzet) gold als de gevreesde leider van de Al-Quds brigade.