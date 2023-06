Politie ontdekt verdronken hond: dier opgesloten in bench met twee keien

Door Onze redactie

Foto ter illustratie Ⓒ ANP / Mauritius Images GmbH

Heeg - Agenten in Friesland hebben vrijdag een dode hond aangetroffen in een kattendraagbench in het Hegemermeer. De politie vermoedt dat de hond bewust verdronken is, omdat er twee keien in de bench lagen waarin het dier opgesloten zat.