'Afgelasten oefeninterland volledig terecht'

Hij kreeg bijval van SPD-partijgenoot en deelstaatminister van Binnenlandse Zaken Boris Pistorius en ook van bondskanselier Angela Merkel. "Ik was net zo bedroefd als de miljoenen fans, dat de wedstrijd werd afgelast. Maar de veiligheidsfunctionarissen hebben een verantwoorde beslissing genomen", zei de Duitse regeringsleidster. "Dit zijn moeilijke beslissingen, misschien wel de moeilijkste vanwege de botsende prioriteiten van vrijheid en veiligheid. Maar gisteren was het correct te beslissen op basis van veiligheid."

Pistorius is ook die mening toegedaan. "De aanwijzingen waren zo concreet dat het afgelast moest worden". Hij ging niet verder in op de inhoud van de informatie. Om die in de toekomst ook te krijgen moet geheimhouding in acht worden genomen, aldus de bewindsman.

Dat er geen arrestaties hebben plaatsgevonden en geen springstoffen zijn gevonden betekent volgens hem niet dat er niks aan de hand was. "We weten niet wat er gebeurd was als we het niet hadden afgelast." Doorgaan met de wedstrijd zou een grote fout zijn geweest.

Lof was er voor de politie en het publiek. Jonge agenten kregen van Pistorius expliciet complimenten omdat ze onder angstige en onzekere omstandigheden hun werk goed waren blijven doen. Weil sprak van "opmerkelijk verantwoordelijk werk" van de politie.

Ook hadden ze warme woorden voor het publiek. "Het is zeer verheugend dat iedereen rustig naar huis is gegaan", zei Pistorius woensdag tijdens een persconferentie. De mensen hebben zich "verstandig en zeer normaal gedragen".