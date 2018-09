Ook koolmonoxide-risico bij nieuwe cv-ketels

Koolmonoxide-ongevallen gebeuren ook veel vaker dan gedacht. Nu wordt aangenomen dat jaarlijks ten minste vijf tot tien mensen sterven door een blootstelling aan een verhoogde concentratie koolmonoxide en dat hierdoor enkele honderden gewonden vallen. Maar volgens de OVV is het aantal doden en gewonden drie tot vijf keer zo groot.

De OVV is erg kritisch over de branche van installateurs en het stelsel van kwaliteitslabels. "De verschillende erkenningen, certificeringen en keurmerken geven te weinig waarborgen voor daadwerkelijke kennis en kunde van de professional die aan huis komt", oordeelt de OVV. "Zo kan een bedrijf een kwaliteitslabel krijgen als het ten minste één vakbekwame medewerker in dienst heeft of is enkel lidmaatschap van een branchevereniging vereist."

Volgens de OVV beperkt het onderhoud zich nu doorgaans tot het toestel, terwijl installateurs eigenlijk zouden moeten controleren of de complete installatie in samenhang met het gebouw veilig is.

De cv-installaties zelf zijn niet beveiligd tegen foute installatie of tegen het afgeven van te veel koolmonoxide. Volgens de OVV bevindt Nederland zich in de achterhoede. In de ons omringende landen is onderhoud aan installaties verplicht en worden installaties en het werk van inspecteurs regelmatig gecontroleerd.

Volgens de OVV is het toezicht vanuit de branche ondermaats en zijn regulering en toezicht vanuit de overheid noodzakelijk. De afgelopen jaren is volgens de OVV juist ingezet op deregulering en is de verantwoordelijkheid bij consumenten en de branche gelegd.

Consumenten die zich willen wapenen tegen koolmonoxidevergiftiging, kunnen dat doen door een koolmonoxidemelder op te hangen, al blijkt volgens de OVV uit recent onderzoek dat 40 procent van die toestellen niet goed uit de test kwam. Daarnaast is voldoende ventilatie en goed onderhoud van levensbelang.