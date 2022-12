Sander de Kramer brengt kachels naar Oekraïne: ’Die mensen leven 24 uur per dag in de hel’

Na een oproep in De Telegraaf kreeg Rotterdammer Sander de Kramer 1,3 miljoen euo bij elkaar. Hij reed met negentien vrachtwagens vol kachels, verwarmbare tenten en generatoren voor getroffen ziekenhuizen naar het oorlogsgebied. De lokale bevoilking die vaak al maanden in de kou zit, is blij met de Nederlandse kachels.

Ⓒ Eigen foto