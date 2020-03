Marechaussee maakt zich op voor weren reizigers

De EU-lidstaten besloten dinsdag de Schengenzone af te grendelen voor reizigers van buiten. De maatregel blijft voorlopig dertig dagen van kracht.

De marechaussee moet het inreisverbod handhaven op vliegvelden en in de havens. Naast al het gewone werk, al is het op bijvoorbeeld Schiphol door de coronacrisis veel minder druk dan anders. Het oprukkende virus en de strijd daartegen bezorgen de marechaussee ook andere nieuwe taken. Zo houden marechaussees ook in de gaten of de luchthavenhoreca de deuren inderdaad gesloten houdt.

Thuiswerkers

Ondertussen hindert het virus ook de marechaussee in haar werk. Kantoorpersoneel werkt zo mogelijk thuis. Het korps bereidt zich voor op nieuwe taken die mogelijk wachten als de pandemie Nederland nog zwaarder treft. Maar „ons cruciale werk gaat gewoon door en moet ook op lange termijn door blijven gaan”, laat de marechaussee weten.