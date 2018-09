Als je ex meldt dat hij je misschien besmet heeft

Dat Sheen als hiv-patiënt uit de kast komt, is wereldwijd groot nieuws. Maar om hiv (of een andere geslachtsziekte) op te lopen, hoef je natuurlijk niet naar Hollywood. In Nederland zijn waarschijnlijk bijna 2.700 mensen besmet met hiv zonder dat ze dat weten, meldde Stichting HIV Monitoring vandaag. Zij maken deel uit van de geschatte 22.100 hiv-patiënten van ons land.

Onbeschermde seks

Hoewel er in Nederland minder hiv-patiënten zijn dan eerder geschat, blijft onbeschermde seks een risico. Heb jij weleens een telefoontje of brief gehad van een ex die meldde dat hij besmet was met een geslachtsziekte? Moest je je laten onderzoeken en zat je in onzekerheid? Of heb je dit in je omgeving meegemaakt? Mail ons op oproep@vrouw.nl of praat hieronder met ons mee!