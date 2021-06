Jongen (16) opgegeten door wilde beer in Russisch park

De bruine beer viel ook een toerist aan. Die wist zich te verdedigen door een zakmes in de nek van het beest te steken. Een andere toerist waarschuwde na de aanval het kamp waar ze zaten, zo’n vijfhonderd meter verderop.

De beer was behoorlijk van slag door de messteek en deed alsof die fataal was. Het beest werd opgezocht en alsnog doodgeschoten door de inmiddels opgetrommelde beheerders van het Ergaki-park in Siberië.

Ⓒ ergaki national park

De mannelijke toerist die het slachtoffer vond en de beer te lijf moest gaan, hield daar forse schrammen, wonden en kneuzingen aan over. De omgekomen jongen was volgens The Daily Mail een bergbewoner, een zogeheten sherpa die toeristen op weg helpt. Hij zou alleen op stap zijn geweest en toen een kortere maar onbekende weg hebben genomen.