'Rechtsgang laatste redmiddel in teakaffaire'

Volgens de Vereniging Teak Participanten (VTP) zijn meer dan 10.000 Nederlandse beleggers in Braziliaans teakhout slachtoffer geworden van een geraffineerd fraudeschandaal. Ze staken bij elkaar 225 miljoen euro in de aanleg van teakbossen. Daarover is amper rendement uitgekeerd.

Driekwart van de inleg zou zijn opgemaakt aan marketing, bonussen voor de initiatiefnemers en andere zaken. En wat over is, dreigt nu ondergebracht te worden in een schimmig beleggingsfonds.

VTP eist het aftreden van de bestuurders die de beleggingen beheren. Dat is volgens de belangenorganisatie het laatste middel om de opbrengsten van het teakhout nog te redden.

Het Bureau Fraude Recht & Geldzaken spande vorige week al een kort geding aan om de kwestie. Het bureau wil zo snel mogelijk inzage in de boeken van het project.

Dit jaar is de kap op de eerste plantage van start gegaan. Beleggers zijn hierover nooit geïnformeerd en er wordt gevreesd dat dit geld in de zakken van de bestuurders en andere betrokkenen verdwijnt. Het zou niet het eerste teakproject zijn, waarbij beleggers berooid achterblijven.

Het geld dat de Nederlanders in het teakproject staken, was veelal bedoeld als belegging voor de oude dag of voor de kinderen.