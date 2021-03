Ruben (53) vermist: echtgenote en kinderen bezorgd thuis

De politie bevestigt tegenover De Telegraaf van de vermissing op de hoogte te zijn. „Er is door de familie ervoor gekozen om een oproep te verspreiden via sociale media. Het is te hopen dat deze man snel terecht is. Dat is nog niet het geval”, aldus een woordvoerder vrijdagmorgen.

Volgens de Doesburgse vrouw is haar man ’helemaal verward en waarschijnlijk in paniek’. „Ik en mijn kinderen willen jullie vragen contact met ons op te nemen als je iets van hem hebt vernomen of hem hebt zien fietsen.”

Signalement

Hij zou op een donkerblauwe Koga Miyata fiets met donkerblauwe fietstassen hebben gereden. Hij droeg die dag een zwarte jas, lichtgrijze spijkerbroek en bruine schoenen.