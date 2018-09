Cameron: miljarden erbij in anti-terreurstrijd

LONDEN - De Britse premier David Cameron wil na de aanslagen in Parijs flink investeren in speciale eenheden van het leger. Om deze militaire, special forces te versterken in de antiterreurstrijd is in de komende vijf jaar twee miljard pond (zo'n 2,8 miljard euro) extra nodig. Het geld moet ten goede komen aan nieuwe wapens, uitrusting, helikopters en drones, kondigde de premier in Londen aan.