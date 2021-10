Vier verdachten aangehouden na twee steekincidenten in Utrecht

Premium Binnenland

Experts: zevenhonderd extra agenten niet genoeg

Er blijven grote zorgen bestaan over de krappe bezetting bij de politie. Met extra miljoenen moeten er de komende jaren zevenhonderd agenten extra komen, maar dat is volgens experts niet genoeg. „Het is een kleine pleister op een grote wond”, zegt voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebon...