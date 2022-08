Spaanse rechter verleent euthanasie aan man die verdacht wordt van moord

Sabau, van Roemeense afkomst, claimde te maken te hebben met racisme op de werkvloer. Na zijn ontslag in december 2021 ging hij terug naar het beveilingsbedrijf in het Catalaanse Tarragona waar hij werkte en daar gijzelde en beschoot hij zijn oud-collega’s. De politie kwam al snel ter plaatse en kon hem inrekenen. Naderhand bleek dat een oud-collega was overleden en dat drie anderen gewond waren geraakt. De politie had Sabau ook beschoten, waardoor hij blijvende schade aan zijn ruggemerg opliep.

Die schade leidde tot een beenamputatie en een gedeeltelijke verlamming, waarna Sabau euthanasie aanvroeg. Ondanks dat hij verdacht werd van moord, gaf de rechter toestemming om euthanasie te verlenen. De nabestaanden eisten dat dit niet door zou gaan.

„Het ging er niet om euthanasie te voorkomen, maar we wilden wel dat de slachtoffers een eerlijk proces zouden krijgen”, aldus hun advocaat José Natonio Bitos, volgens het Spaanse dagblad El País. Sinds juni 2021 is euthanasie mogelijk in Spanje, blijkbaar ook voor moordverdachten.