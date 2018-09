Koenders: veiligheidsafspraken onder de loep

Het gaat dan bijvoorbeeld over informatie-uitwisseling tussen veiligheidsdiensten, aldus Koenders. Hij wil ook dat er een eensgezind Europees standpunt komt over de registratie van vluchtgegevens van vliegtuigpassagiers. Het Europees Parlement heeft ernstige bezwaren, onder meer om privacyredenen.

De ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken nemen vrijdag, tijdens een extra ingelast overleg naar aanleiding van de aanslagen in Parijs, besluiten over bovengenoemde punten, zei Koenders.

De vergadering van maandag stond vooral in het teken van "de nachtmerrie die in Parijs werkelijkheid is geworden". Verder kwam vooral Syrië aan bod, omdat terreurorganisatie IS daar "belangrijke wortels" heeft. Het is zaak dat daar zo spoedig mogelijk een staakt-het-vuren komt, benadrukte de minister, zodat de internationale coalitie tegen IS "veel effectiever kan optreden".

Koenders verzekerde dat Europa "alles op alles zet om ervoor te zorgen dat de strijd tegen IS effectief wordt gevoerd". "Dat zag je bij de samenwerking tussen Frankrijk en België. Tussen deze landen was vandaag veel overleg."