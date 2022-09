’Werkbezoek VS met Máxima levert tientallen miljoenen op’

Tijdens gesprekken tussen Amerikaanse en Nederlandse zakenlieden zijn volgens de minister al „concrete oplossingen” ter sprake gekomen, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatneutrale datacentra of het bestrijden van kanker. Verder denkt ze dat Nederland van bijvoorbeeld Silicon Valley kan leren als het gaat om investeren in start-ups. Dat is in Nederland nu „van een andere orde van grootte”, erkent ze, „maar aan ambitie geen gebrek. We hebben echt heel innovatieve bedrijven.”

Ook tijdens deze handelsreis is Nederland zowel de spreekwoordelijke koopman als dominee: niet alleen economische belangen, maar ook waarden die Nederland belangrijk vindt komen ter sprake. Zo sprak de koningin zich dinsdag uit voor homorechten in een lhbti-wijk in San Francisco. Schreinemacher sluit zich daar bij aan: „In Nederland mag er nog best een tandje bij. Stilstand is achteruitgang.”

Donderdag praat Schreinemacher met de Texaanse gouverneur Greg Abbott, die bekendstaat om zijn zeer conservatieve denkbeelden over bijvoorbeeld abortus. Wat zij hem precies zal vertellen, wil de minister nog niet zeggen. Maar dat het onderwerp ter sprake zal komen, lijkt zo goed als zeker.

Californië waarschuwt tijdens werkbezoek Máxima voor stroomuitval

Californië kan door de aanhoudende hitte te maken krijgen met stroomuitval. De netbeheerder heeft dinsdagavond (lokale tijd) het hoogste waarschuwingsniveau afgegeven, omdat het energienet de vraag niet aankan. De waarschuwing komt op het moment dat koningin Máxima en een aantal kabinetsleden op werkbezoek zijn in Californië.

Mensen in Californië kregen via hun telefoon een noodoproep te zien van de Californische autoriteiten. „Bespaar nu elektriciteit om de publieke gezondheid en veiligheid te beschermen. Extreme hitte belast het energienet van de staat. Stroomuitval kan plaatsvinden indien u geen actie onderneemt. Schakel niet-essentiële stroom af of verminder het indien de gezondheid het toelaat, vanaf nu tot 21.00 uur”, luidde de boodschap aan het begin van de avond.

Californië kampt met zeer hoge temperaturen en de hittegolf duurt naar verwachting tot vrijdag. In de stad Sacramento werd dinsdag een nieuw temperatuurrecord voor de stad gevestigd. Daar werd het ruim 46 graden. Koningin Máxima is dinsdag nog in San Francisco, daar werd het rond de 37 graden.

Gezelschap

Máxima is tot en met vrijdag op werkbezoek in de VS. Koning Willem-Alexander zou ook meegaan, maar vanwege een longontsteking mag hij niet vliegen. Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), minister Kuipers (Volksgezondheid), minister Dijkgraaf (Onderwijs) en staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) zijn wel mee.