Politie valt huis Molenbeek binnen

De burgemeester van de gemeente, Françoise Schepmans bevestigde het einde van de actie, maar wilde tegen Belgische media niets zeggen over de resultaten. Zij sluit meer van dergelijke acties niet uit.

Via het dakraam zijn drie agenten het huis binnengegaan. Rond 13.00 uur waren er kleine explosies te horen en was te zien dat de politie met een camera probeerde bij een specifieke woning naar binnen te kijken. Daar viel de politie dus later binnen.

Sinds maandagmorgen hebben de politiediensten een aantal straten in Molenbeek hermetisch afgesloten, rond de Delaunoystraat. Omwonenden, nieuwsgierigen en de massaal uitgerukte pers worden op flinke afstand gehouden.