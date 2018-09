PARIJS - Overal in Europa zijn vanmiddag om 12.00 uur precies de slachtoffers van de terreuraanslagen in Parijs herdacht. Op bepaalde plekken was die herdenking extra beladen omdat de terroristen hun horrordaden daar uitvoerden. Onze verslaggevers zijn ter plaatse bij de herdenkingen in theater Bataclan, restaurant Le Carillon, op Place de la Republique en bij de Eiffeltoren.