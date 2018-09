Nederland massaal stil voor Parijs

Bij de Franse ambassade in Den Haag was een korte plechtigheid die onder anderen vicepremier Lodewijk Asscher namens het kabinet bijwoonde. "Wij voelen ons verbonden met de Parijzenaars en het hele Franse volk", zei Asscher in zijn korte toespraak. "Nederland huilt met u. Nederland rouwt met u. En wij voelen ons verbonden in vastberadenheid. In de overtuiging dat extremistisch geweld en blinde terreur het nooit mogen en nooit zullen winnen van vrijheid en democratie."

Asscher sprak afwisselend in het Frans en in het Nederlands. Hij werd vergezeld door verscheidene andere ministers en staatssecretarissen. Ook de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen was erbij. "Heel Den Haag weent mee met de nabestaanden. De wereld huilt om Parijs", zei hij.

Televisie- en radiozenders en regionale omroepen hielden ook een minuut stilte. Ook op Schiphol was er aandacht voor het drama in Parijs. Het vliegverkeer lag deels stil. Vluchten die aan de grond stonden startten niet. De verkeerstoren werd in de Franse driekleur aangelicht en vlaggen hingen halfstok. Veel weggebruikers weken uit naar de parkeerplaatsen en gaven hiermee gehoor aan de oproep van Rijkswaterstaat om niet op de vluchtstrook stil te gaan staan.

Ook op veel scholen was er aandacht voor de aanslagen. Veel leerlingen bleven in de klassen een minuut stil en maandagochtend hielden leerkrachten groepsgesprekken om over de gebeurtenissen te praten met de kinderen.