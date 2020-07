Dode Vietnamezen in koelwagen: ’Nederland vroeg België niet in te grijpen’

Dat heeft de Belgische justitieminister Koen Geens gezegd in de zogeheten Kamercommissie, na politieke vragen. Het Nederlandse Openbaar Ministerie wil nog niet reageren op de uitspraken. „We brengen de situatie eerst goed in kaart”, meldt een woordvoerder. „Pas daarna kunnen we inhoudelijk reageren.”

Op het moment dat duidelijk was dat de jonge Aziaten in de Belgische hoofdstad waren, en toen al het vermoeden bestond dat ze in de greep waren van mensensmokkelaars, werd er dus volgens onze zuiderburen op verzoek niet ingegrepen. In België is inmiddels een afzonderlijk onderzoek naar het drama ingesteld.

„Het Nederlandse gerecht verzocht uitdrukkelijk om geen onderzoek te voeren”, zo vertelde Geens. De twee Vietnamezen, de 17-jarige Tran Noc Hieu en de een jaar oudere Dinh Dinh Thai Quyen, werden 23 oktober vorig jaar dood aangetroffen in een koelwagen in het Engelse Essex, samen met nog 37 andere landgenoten. Niemand had de overtocht naar Groot-Brittannië overleefd.

Taxi

Het tweetal was plots vertrokken uit de opvanglocatie waar ze zaten, in de provincie Limburg. Uit onderzoek is gebleken dat ze een taxi naar Brussel namen, maar daarbij op de voet werden gevolgd door de Nederlandse politie, die bezig zou zijn met een actie om het mensensmokkelnetwerk waar de twee in verstrikt zaten, op te sporen en te ontmantelen.

Eenmaal in Brussel nam de opsporingsdienst contact op met de Belgische collega’s, met het uitdrukkelijke verzoek het duo ongemoeid te laten. „De Brusselse parketmagistraat van wacht nam vervolgens contact op met de Nederlandse officier van justitie”, verklaarde Geens. „Deze verzocht om voorlopig geen onderzoek te voeren. Hij zou op maandag opnieuw contact opnemen.”

Dat telefoontje kwam niet, waardoor de beide Vietnamezen door niemand nog in de gaten werden gehouden. Anderhalve week later werden ze dood aangetroffen door de Britse politie in de bewuste koelwagen. De truck had via de haven van Zeebrugge de oversteek gemaakt.