'Wetenschappelijk onderzoek jeugddiabetes moet over'

,,Tientallen jaren achtereen zijn in wereldwijde studies denkfouten gemaakt, verkeerde conclusies getrokken en doodlopende wegen gevolgd”, stelt de vooraanstaande Nederlandse kinderarts en diabetesonderzoeker dr. H.J. Aanstoot. ,,Medicijnen werken daardoor vaak niet of onvoldoende.”

'Terug naar tekentafel'

Henk-Jan Aanstoot doet zijn onthutsende uitspraken vandaag op Wereld Diabetesdag. ,,Natuurlijk frustreert dit zeer”, erkent de directeur-oprichter van Diabeter, het jeugdbehandelcentrum voor diabetes. ,,We hebben een kwartje willen vinden in het licht van een lantaarn, maar niet verder in het duister rondgekeken. Het betekent: na jaren van inspanning en hoopvolle woorden aan jonge patiënten en hun ouders moeten we terug naar de tekentafel.”

In Nederland hebben naar schatting 100.000 kinderen en jongeren type-1 diabetes. Type-1 blijkt steeds meer een totaal andere ziekte dan ouderdomsdiabetes (type-2) waarmee 900.000 mensen in Nederland worstelen.

,,Met veel prachtige puzzelstukken die we in de afgelopen veertig jaar hebben gevonden en waarvan we dachten dat ze in elkaar pasten”, vervolgt dokter Aanstoot, ,,hebben we een andere puzzel gelegd, waaruit ook een andere afbeelding tevoorschijn kwam. Bovendien blijkt nog een aantal stukken te ontbreken.”

'Meer aan de hand'

Volgens Aanstoot is het werkingsmechanisme van de ziekte gedeeltelijk anders dan decennialang is verondersteld en voor waarheid aangenomen: ,,Het werd gezien als, overwegend, een fout in het immuun- of afweersysteem. Maar er is meer aan de hand. Niet alleen blijkt nu óók de factor ’vatbaarheid’ nadrukkelijk mee te spelen, maar is eveneens de rol van de insuline producerende cellen complexer dan steeds werd aangenomen. Tot voor kort dachten we dat het afweersysteem de fout inging, maar weten inmiddels dat ook de cellen de afweer op het verkeerde been kunnen zetten.”

Het gedeeltelijke dwaalspoor in het wetenschappelijk denken in circa 60 (ook internationale) patiëntenstudies met geneesmiddelen, is aan het licht gekomen door eind vorig jaar gestart onderzoek door de afdeling Endocrinologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het Diabeter behandelcentrum.

Voor deze studie naar oorzaak en uitingsvormen van ’jeugddiabetes’ stelde de Nederlandse afdeling van de Amerikaanse fondsenwerver JDRF (Juvenile Diabetes Research Foundation) ruim 1,1 miljoen dollar beschikbaar. Met dit geld start binnenkort ook een studie onder 600 jonge patiënten naar de vraag waarom sommigen géén en andere juist veel problemen bij de ziekte ondervinden. Die kennis is belangrijk om steeds meer patiënten op exacte wijze de juiste behandeling en uiteindelijk hopelijk de juiste genezing te bieden, stellen de onderzoekers. ,,Want de hoop blijft”, benadrukt kinderarts Aanstoot. ,,Er is ongelooflijke hoop dat we iets vinden dat genezing naderbij brengt.”

Vernietigd

Leidse diabetesonderzoekers maakten eerder dit jaar via De Telegraaf bekend dat zij bezig zijn in te grijpen in het opnieuw op gang brengen van de verstoorde aanmaak van insuline. Zij ontdekten dat zelfs patiënten die al jarenlang diabetes hebben, nog altíjd beschikken over intacte ’bètacellen’ die in principe weer insuline zouden kunnen produceren. Lang werd dat echter voor onmogelijk gehouden. Men ging er vanuit dat de ’insulinecellen’ volledig waren vernietigd door het afweersysteem.