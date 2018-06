Rode Panda Blijdorp weer terecht

De treinenloop bij Rotterdam CS is weer hersteld naar aanleiding van het nieuws. Die was zondagmorgen was stilgelegd omdat de panda op het spoor zou lopen.

De kleine panda's hebben sinds vorige week zondag een nieuw verblijf in de dierentuin. Blijdorp heeft een bijzondere band met de kleine panda. De diergaarde coördineert zowel het Europese als het wereldwijde fokprogramma van deze soort, staat op de website.