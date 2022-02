Vrouw met rollator fataal geschept op zebrapad in Gorinchem: bestuurder aangehouden

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / ANP XTRA

GORINCHEM - Een oudere vrouw met een rollator is vrijdagavond overleden nadat ze op een zebrapad op de Nieuwe Hoven in Gorinchem was geschept door een auto. De bestuurder van de auto is aangehouden.