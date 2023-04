China wil dat Nederland ophoudt over ’Chinese dreiging’

China is volgens de inlichtingendienst „de grootste bedreiging van de veiligheid van Nederland”. Dat zei directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) Erik Akerboom maandag bij de presentatie van het jaarverslag over 2022. Het land jaagt op „unieke kennis” zoals die van chipmachinemaker ASML. China hoort bij de landen die, net als bijvoorbeeld Rusland, „steeds meer macht en meer invloed zoeken”.

Fout narratief

„Onder Xi Jinping is de nadruk steeds meer komen te liggen op een antiwesterse houding en het benadrukken van een communistische ideologie met Chinese karakteristieken, die ook in het buitenlands beleid tot gelding moet worden gebracht”, zegt de AIVD. De Chinese regering vindt dat een fout narratief.

Beijing is geïrriteerd over de westerse voorstelling van zijn beleid. De woordvoerder noemde kritiek op China zoals recentelijk geuit door de buitenlandministers van de G7 (zeven economisch belangrijke landen) op een bijeenkomst in Japan „kwaadaardige lasterlijke praat om de goede naam van China te besmeuren”.

De G7-ministers hebben zich volgens Beijing zo bovendien ongeoorloofd in de binnenlandse aangelegenheden van de communistische Volksrepubliek gemengd.