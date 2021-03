Premium Nieuws

E-bike kip met gouden eieren voor fietsbranche

De e-bike is de kip met de gouden eieren voor de fietsbranche. In 2019 werd een recordaantal van 420.000 nieuwe elektrische fietsen verkocht in Nederland. Daarmee is het rijwiel met trapondersteuning goed voor 70% van de totale omzet in de rijwielhandel.