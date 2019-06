ANWB zet voor hitte extra wegenwachters in

„Met die hoge temperaturen kunnen accu’s die al niet zo best zijn een extra tik krijgen. Ook moeten we rekening houden met oververhitte motoren”, zegt de woordvoerder.”

De ANWB zet de extra mensen ook in om het werk van de wegenwachters wat minder zwaar te maken. „Het is best zwaar om met temperaturen van 30 graden of hoger te moeten werken en dan scheelt het als je dat werk over meer mensen kunt verdelen.”

Mensen die de komende dagen de weg op moeten, krijgen het advies voldoende water mee te nemen voor onder meer files en pech.