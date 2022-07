Lichaam vermiste dreumes (2) in afvalbak gedumpt, moeder gearresteerd

Naar Ezekiel werd uitgekeken nadat de 28-jarige moeder zich bij de politie had gemeld met het verhaal dat zij had gezien dat haar jongetje door een ’man in een grijze pickup-truck’ zou zijn meegenomen. Dat verhaal bleek al snel te rammelen. Wel is duidelijk dat de moeder met Ezekiel en haar drie andere kinderen was gaan wandelen, maar er waren geen aanwijzingen voor een ontvoering. Amper zes uur later werd het lichaam van Ezekiel gevonden in een afvalbak, meldt Fox News.

De moeder en haar 37-jarige vriend Jermaine Robinson zitten vast op verdenking van moord. Volgens openbaar aanklager Joe Waitz is de doodstraf een mogelijkheid.

De drie andere kinderen van de vrouw zijn aan de voogdij van hun vader overgedragen.