Plaagstootjes in debat deren landbouwminister Adema niet

Van hotdogkraam tot ’chef-kok van Poetin’: Wagner-baas Prigozjin nu een van machtigste mensen van Rusland

Openlijk kritiek uiten op de aanpak van de oorlog of een rechtszaak aanspannen tegen een notabele politicus? Een gewone Rus belandt ervoor in de gevangenis, maar niet Jevgeni Prigozjin. De Wagner-baas heeft zich opgewerkt tot een van de machtigste figuren in Rusland. „Hij is een uitstekend voorbeeld...