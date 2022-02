Indonesië draagt alsnog voorwerpen verdwenen oorlogsbodems over

Op het eerste gezicht gaat het om heel gewone voorwerpen in het militaire leven. Twee granaathulzen, het bedieningswiel van een afsluiter en een wijnfles. De artefacten werden gevonden door leden van een Nederlandse expeditie die in 2016 de laatste rustplaatsen van de tot zinken gebrachte schepen bezocht.

Tijdens die trip konden ze niet zoals gehoopt mooie beelden van de wrakken maken voor een documentaire die zou worden vertoond ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de slag, maar ontdekten de duikers en wetenschappers dat de wrakken van de Hr. Ms. De Ruyter, Kortenaer en Java bijna in zijn geheel waren verdwenen. Ze werden hoogstwaarschijnlijk door Chinese scheepsslopers uit het water gehaald, in stukken getrokken en op Java tot oud ijzer verwerkt.

Plundering

De affaire was een enorme schok voor nabestaanden en zorgde in politiek Den Haag voor ophef omdat Indonesië niet wakker leek te liggen van de grootschalige grafschennis. Uit onderzoek van lokale journalisten werd zelfs duidelijk dat de Chinezen van lokale overheden toestemming hadden gekregen voor de grafplundering.

Ⓒ Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Het zorgde in Nederland voor woede omdat de wrakken de laatste rustplaats vormden van 915 Nederlandse opvarenden die tijdens de Slag in de Javazee met hun schepen ten onder gingen. Onder hen was schout-bij-nacht Karel Doorman, die het geallieerde vlootverband aanvoerde dat tevergeefs probeerde de Japanse opmars te stuiten.

Bekijk ook: Geen enkel begrip van Indonesië voor onderzoek zeemansgraven

Tijdens de expeditie, die werd gefinancierd door het naar hem vernoemde Karel Doormanfonds, werden de vier artefacten gevonden op de plek waar de Java en de Kortenaer hadden gelegen. De spullen mochten Indonesië niet uit en werden opgeslagen in een gebouw van de Nederlandse Oorlogsgravenstichting, die een ereveld in Surabaya beheert. Na diplomatiek overleg mogen de overblijfselen nu alsnog naar ons land.

’Emotionele waarde’

Maritiem archeoloog Martijn Manders van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is erg blij met de ontwikkeling. „Dit zijn spullen met een sterke symbolische en emotionele waarde”, zegt de wetenschapper. Hij was betrokken bij het Nederlands-Indonesische onderzoek naar de verdwijning van de scheepswrakken.

Ⓒ Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

„Zeker na het verdwijnen van de schepen is dit het dichtst wat nabestaanden nog bij hun geliefden kunnen komen. Het gaat letterlijk om tastbare voorwerpen, misschien wel de laatste die bemanningsleden hebben aangeraakt. Alleen nabestaanden beseffen de echte waarde hiervan.”

Het ministerie van Defensie informeert alle bekende nabestaanden over de komst van de artefacten. Komende zaterdag is de jaarlijkse herdenking van de Slag in de Javazee. De herdenking wordt zoals altijd gehouden in de Haagse Kloosterkerk. De vier teruggekeerde voorwerpen zullen daar te zien zijn. Ze gaan daarna naar het Marinemuseum in Den Helder, waar ze onderdeel van de vaste collectie zullen uitmaken.