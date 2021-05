Biden maakt belastingaangifte wél bekend; hij levert fors in op presidentschap

Premium Nieuws

Deze ondernemers hebben de grootste belastingschulden

In de coronacrisis mogen ondernemers hun belastingen uitstellen. Inmiddels is daardoor een enorme schuldenberg ontstaan van in totaal 16 miljard euro. Nu pas wordt duidelijk welke ondernemers de zwaarste schuldenlast met zich meetorsen. „We hebben minstens tien jaar nodig om dit af te kunnen lossen....