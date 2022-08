Neergestoken man ligt zwaargewond urenlang in bosjes Eindhoven

De gewonde man werd gevonden op de PSV-laan, naast het stadion van de Eindhovense voetbalclub. Ⓒ Google Maps

EINDHOVEN - Een 41-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond aangetroffen in Eindhoven. Het slachtoffer werd neergestoken, en werd rond 00.50 uur in de bosjes op de PSV-laan aangetroffen door een motoragent. De politie vermoedt dat de man er al enkele uren lag.