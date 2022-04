’Monsterwesp’ alweer in Nederland gezien

LIMBURG - Op verschillende plaatsen is de ’monsterwesp’ de Aziatische hoornaar alweer gesignaleerd. Volgens het platform Stop invasieve exoten is het jagende insect gespot in Limburg, maar ook in de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant.