'Jihadi John gedood door drone VS'

Volgens hem werd de 'beul van IS' geraakt toen hij in de plaats Raqqa uit een gebouw kwam en naar een voertuig liep. Volgens de functionaris was het een "schone aanval" waarbij geen andere slachtoffers vielen.

Raqqa is de stad die is benoemd tot de hoofdstad van het door Islamitische Staat uitgeroepen kalifaat.

Emwazi was te zien in verschillende onthoofdingsvideo's van de terreurgroep. Hij werd in februari door zijn moeder herkend in een video waarin is te zien dat hij de Amerikaan James Foley onthoofdde.

De Britse premier David Cameron kon nog niet bevestigen dat 'Jihadi John' is gedood. "Maar als de aanval tegen 'Jihadi John' inderdaad is geslaagd, dan kunnen we spreken van een slag in het hart van Islamitische Staat", aldus Cameron. "Het zal onze vijanden laten zien dat wij een lange arm hebben." Hij noemde de aanval met de drone een "daad uit zelfverdediging".