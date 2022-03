Justitie vervolgt Limburgse agent om lekken naar verzekeraar

Volgens justitie heeft de agent zijn twijfels gedeeld over een inbraak in de herfst van 2019 in een woning in Roermond. De agent vermoedde dat de inbraak door de bewoner zelf in scène kon zijn gezet. Vlak daarvoor was ook de auto van de bewoner in brand gestoken. Zijn twijfels deelde de agent op eigen houtje en zonder de bewoner daarin om toestemming te hebben gevraagd met de verzekering van de bewoner. De verzekeraar keerde vervolgens niets uit, waarop de bewoner aangifte deed tegen de agent.

Omdat de agent zijn actie had geregistreerd in de politiesystemen en vond rechtmatig te hebben gehandeld, stelde het OM aanvankelijk geen vervolging in. Maar de bewoner stapte naar het gerechtshof, dat besliste dat de agent alsnog vervolgd moet worden.