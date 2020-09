NS en GVB bezorgd over plan weghalen politie van Amsterdam CS

De NS en vervoersbedrijf GVB maken zich zorgen over het plan van het Amsterdamse stadsbestuur om de politiepost op Amsterdam Centraal Station weg te halen. Ze vrezen voor de effecten die deze beslissing heeft op de veiligheid van de reizigers, het personeel en de stad, schrijven de ov-bedrijven in een brief aan de gemeenteraad. Vakbond FNV spreekt van een „ondoordacht en onbegrijpelijk plan.”

„Burgemeester Halsema moet er blijkbaar nog aan wennen dat Amsterdam een wereldstad is, waar een veilig ov-knooppunt bij hoort. Een eigen politiepost is daarbij harde noodzaak”, aldus de vakbond.

Capaciteitstekort

Aanleiding om de politiepost weg te halen op CS is het capaciteitstekort bij de politie. Volgens een woordvoerder van de burgemeester zijn er te weinig agenten om de roosters te vullen en moeten er daarom keuzes worden gemaakt. De driehoek van gemeente, politie en Openbaar Ministerie wil de dienders inzetten in de basisteams. De woordvoerder zegt dat er wel agenten actief blijven op het station en dat het in de andere grote steden ook zo is geregeld.

Meer incidenten

De vervoersbedrijven menen dat het aantal reizigers - dat momenteel beperkt is vanwege het coronavirus - weer zal toenemen. En juist door corona is volgens de NS en het GVB sprake van een stijging van het aantal incidenten. Ook verwijzen ze naar de rol van de politie bij de terroristische aanslag in 2018 op het station, waarbij twee Amerikaanse toeristen werden neergestoken. De dader werd door een politieman neergeschoten. Ook vrezen de bedrijven dat politie-inzet zonder specifieke kennis van het ov zal leiden tot meer en grotere verstoringen in het openbaar vervoer.

De NS en het GVB willen de huidige werkwijze dan ook in stand houden en vragen de raadsleden zich hiervoor hard te maken. De raad spreekt hier donderdag over met de burgemeester.