Voorlopig geen nieuwe vluchtelingen in ministerie

Volgens wethouder Joris Wijsmuller zijn er met het COA 'heldere afspraken' gemaakt over begeleiding en samenstelling van vluchtelingen. Zo is er afgesproken dat er een gemengde samenstelling zou komen van mannen, vrouwen en gezinnen.

Aan deze afspraken is niet voldaan, stelt Wijsmuller. "De gemeente Den Haag heeft het COA laten weten dat er geen nieuwe groepen kunnen worden opgenomen in het pand, totdat de afspraken die we hebben gemaakt, worden nagekomen en er balans is in de samenstelling van de groep in de noodopvang. Hierover zal nog voor het weekend met het COA worden gesproken."

Het stadsbestuur van Den Haag heeft daarnaast woedend gereageerd op de protesterende vluchtelingen die ontevreden zijn over de voorzieningen in het pand. Ze sliepen afgelopen nacht buiten om hun grieven kenbaar te maken. "Het college vindt deze situatie onacceptabel", schrijft Wijsmuller in een brief aan de gemeenteraad. "Na overleg met burgemeester Jozias van Aartsen heeft het COA toegezegd een einde te maken aan deze situatie."

Volgens het COA is er een "misverstand" over de gemaakte afspraken. Vrijdag is er nader overleg met de gemeente om die "onduidelijkheid" weg te nemen.