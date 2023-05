Hoekstra: ’Nederland stuurt meer wapens naar Oekraïne, we doen er schepje bovenop’

„We hebben al heel veel gedaan als Nederland”, zegt Hoekstra over de Nederlandse wapenleveranties. „Als we daar nu mee ophouden, en daar geen schepje bovenop doen, zal het allemaal voor niks blijken te zijn geweest. Ook in de volgende fase heeft men weer massaal hulp van ons nodig.” Nederland heeft al voor ruim 1,2 miljard euro aan militaire goederen aan Oekraïne geschonken.

F-16’s

Hoekstra wil nog niet de levering van F-16’s aan Kiev toezeggen. „Dat is een heel gevoelig onderwerp”, stelt de minister. „Voor Nederland bestaan er geen taboes. Maar er zijn ook zaken die Nederland niet alléén kan besluiten. Dat geldt zeker voor gevechtsvliegtuigen. Daarom bouwen we aan coalities en praten we achter de schermen met de Amerikanen en andere Europeanen.”

Zelenski ziet graag dat er een soort ’Neurenberg-tribunaal’ in Den Haag komt voor de vervolging van Russische oorlogsmisdaden. „Er zijn meerdere tribunalen die mogelijk als voorbeeld zouden kunnen dienen”, zegt Hoekstra daarover. „Voor Nederland is essentieel dat we alles uit de kast trekken voor gerechtigheid. Dat betekent ook dat er wat ons betreft een speciaal tribunaal moet komen.”

De minister erkent wel dat het buitengewoon lastig is om Poetin voor de rechter te laten verschijnen. „Laten we heel realistisch zijn”, zegt Hoekstra. „Bij dit type misdaden is de weg heel erg lang. Je krijgt maar een deel van de mensen voor het hekje. Er zijn legio mensen die zeggen: ’Het lukt nooit, en zeker niet met Poetin’. Maar dan zeg ik: ’Kijk eens naar Milosevic, Tadic en Karadzic’. Bij hen was ook de verwachting dat het nooit zou gebeuren, en uiteindelijk is het toch gelukt.”

Voormalig NAVO-baas De Hoop Scheffer – die op de eerste rij zat bij de toespraak van Zelenski – is vol lof over het optreden van de Oekraïense president in Nederland. „Dat hij in zijn speech bijzondere aandacht had voor het neerhalen van vlucht MH17, geeft aan dat hij de sfeer in ons land heel goed aanvoelt. Ook praat hij met respect over de Nationale Dodenherdenking. Dat valt te prijzen. Zelenski snapt bovendien heel goed dat Den Haag een sleutelrol kan spelen bij de vervolging van Russische oorlogsmisdaden.”