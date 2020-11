Kabinet gaat Groningen helpen

Met nieuwste inzichten voorhanden moeten panden komende jaren worden aangepakt vooral naar eigen behoefte van Groningers. In totaal gaat het om 1,5 miljard euro aan maatregelen, overigens breder dan huizen alleen. Driehonderd miljoen ervan is bestemd voor infrastructuur zoals wegenbouw.

Minister Wiebes (Economische Zaken) benadrukt dat het verder gaat dan huizen. „Het vergroot het welzijn van Groningers.” Wiebes stelt dat Groningers wat te kiezen krijgen. Hij erkent dat er knelpunten zijn en dat het een grote opgave is. Hij hamert erop dat de klus wordt afgemaakt. „Daarom investeren we in Groningen. Het geld is bedoeld voor het gebied, om keuzes te creëren.”

Jarenplannen

De overeenkomst voorziet in plannen voor jaren. Collega-minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) rekent voor dat er 1,5 miljard extra voor de Groningers is. „Mensen geven we meer grip en regie op hun eigen situatie. ” Ollongren liet weten dat bewoners binnenkort meer informatie krijgen. „Huurders vergeten we niet.” Zo krijgen huurders eenmalig 750 euro.

Regio en provincie zijn jaren in overleg met Den Haag. Commissaris René Paas spreekt nu van ’perspectief voor iedereen’. „Voor iedereen die in het gebied woont. Het gaat om hun keuzes, hun vrijheid. Het is geen afkoopsom. Versterking gaat door zolang het kost om iedereen een veilig huis te garanderen. Het is een grote stap vooruit op een lange weg.”

Vele Groningers zijn tot dusverre verwikkeld in complexe onderhandelingen. Nu gaswinning staakt, is het idee dat aanzienlijk minder huizen versterkt hoeven te worden tegen schade. Het kabinet wil verder eerder ontstane ongelijkheid tussen burgers wegwerken. Die ontstond door ingewikkelde meetmethoden, waardoor het ene adres meer steun kreeg dan de ander. Dat zorgde voor frustraties.

Groningers reageren voorzichtig, want papier is geduldig en getallen en bedragen vliegen de noordelingen al jarenlang om de oren, bendrukken ze in koor. Paas snapt die huiver, maar staat voor de haalbaarheid. „Het zal tijd vergen om het goed te regelen. Maar het gaat door zolang het nodig is.”

Kritisch

Pandeigenaar Ger Warink uit Loppersum is kritisch over het beoogde opheffen van ongelijkheid. Hij heeft een woon/winkelpand dat voor tachtigduizenden euro’s hersteld werd over de jaren. Er is eigenlijk nog tonnen nodig om het versterkt te krijgen. Het karakteristieke pand mag namelijk niet zomaar tegen de vlakte. „Het ziet er allemaal fantastisch uit. Maar ’Hoe dan?’ blijft de vraag.” Wat is er nu feitelijk nieuw en wie gaat het doen, is de hamvraag. „Het blijft als ik het zo zie vreselijk complex. Ik signaleer dat mensen afhaken, het duurt te lang en de resultaten zijn ongewis. Krijg je wel ’like’ voor ’like’, dus krijg je wat je had in de goede jaren?”

Belangenorganisaties houden een slag om de arm. Secretaris Susan Top van het Groninger Gasberaad reageert vrijdag voorzichtig: „We vieren niet gelijk feest. We wachten al jaren. Waarom kan het nu wel, was geld het probleem? Eerder werd telkens gezegd dat geld geen probleem was… Groningen moet klaar zijn voor het tijdperk na de gaswinning. De regio moet goed worden achtergelaten, daar gaat het om.” Eerst zien, dan geloven is het motto. „Eerder werd een versnelling aangekondigd, maar dat kwam er niet van. De overheid lijkt onmachtig om het op te lossen. Het lukt niet om het de baas te worden, ik hou mijn hart vast.”

Top: „We halen wel wat binnen, iedereen geven is goed, maar het lijkt technocratisch. Wie is er verantwoordelijk voor iets? Los het per huis op om de ongelijkheid weg te halen, om de ontwrichting weg te nemen. Doe per woning wat nodig is. We hebben niet nog meer loketten nodig! Het gaat niet om meer geld, als er maar wat gebeurt.”

Ondanks onduidelijkheid positief

Acht samenwerkende corporaties in het aardbevingsgebied reageren behoedzaam positief, maar laten weten dat het hen onduidelijk is wat de ’gefragmenteerd lijkende afspraken’ concreet betekenen. Zij hebben duizenden huurwoningen, dertig procent van alle woningen, waarvan er vele tot onherstelbare averij opliepen door aardbevingen door gaswinning. De talrijke huidige regelingen maken de aanpak extra lastig. Directeur Anita Tijsma van corporatie Acuntus: „We zijn blij dat er een bedrag naar de corporaties gaat om onze woningen te verbeteren. Er is ruimte om schade en versterken tegelijk aan te pakken.”